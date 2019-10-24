Отсрочка в три месяца: Европарламент согласился перенести Brexit

Председателю Европейского совета Туска направили письмо с рекомендацией продолжить переговоры.

Лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

Соответствующее решение приняли 24 октября, говорится в сообщении Европарламента.

Читайте такжеТуск хочет отсрочить Brexit (видео)Отмечается, что конференция председателей политических фракций направила председателю Европейского совета Дональду Туску письмо, в котором рекомендовала ему продолжить переговоры о Brexit до 31 января 2020 года.

«Отсрочка позволит Соединенному Королевству уточнить свою позицию, а Европейскому парламенту – надлежащим образом выполнять свою роль», – подчеркнул председатель Европарламента Давид Сассолі.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 октября, Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.