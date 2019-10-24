В Мексике разбился самолет (фото, видео)

Пять человек погибли при крушении самолета Cessna в Мексике.

Легкомоторный самолет разбился в мексиканском штате Мичоакан, сообщает региональное Министерство общественной безопасности в своем аккаунте в Twitter.

Самолет летел из города Дуранго в Акапулько. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что самолет упал в реку, пишет РБК.

👮🏻‍♂👮🏻‍♀Realizamos labores operativas en coordinación con cuerpos de emergencia, ante la caída de una aeronave, con matrícula XB-JZF, en el municipio de Madero; viajaban seis tripulantes, al parecer de Durango a Guerrero. pic.twitter.com/u6sv22lvHJ — SSP MICHOACÁN (@MICHOACANSSP) 24 October 2019

El Sol de Mexico сообщает, что в результате погибли пять человек. Milenio со ссылкой на местные власти подтверждает информацию о пяти погибших. Крушение потерпел самолет Cessna 401.