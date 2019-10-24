В Мексике разбился самолет (фото, видео)

08:09, 24 октября 2019
Мир
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Самолет упал в реку / Фото: twitter.com/MICHOACANSSP

Легкомоторный самолет разбился в мексиканском штате Мичоакан, сообщает региональное Министерство общественной безопасности в своем аккаунте в Twitter.

Самолет летел из города Дуранго в Акапулько. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что самолет упал в реку, пишет РБК.

El Sol de Mexico сообщает, что в результате погибли пять человек. Milenio со ссылкой на местные власти подтверждает информацию о пяти погибших. Крушение потерпел самолет Cessna 401.

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Теги: #самолет