"Вечно пьяный": организм американца 10 лет производил алкоголь

У мужчины возникли проблемы после того, как его остановили за вождение в нетрезвом виде, хотя алкоголь он не употреблял.

Американец почти 10 лет страдал от «синдрома автопивоварни» — редкого расстройства, при котором попавшие в организм дрожжи Saccharomyces cerevisiae ферментируют углеводы, образуя этанол.

Необычный случай врачи Ричмондского университета описали в статье в журнале BMJ Open Gastroenterology.

В 2011 году мужчина повредил большой палец руки и пропил курс антибиотиков. Однако через неделю после окончания лечения он обратил внимание на странные изменения в своем состоянии — появилась подавленность, вспышки агрессии и провалы в памяти, сознание было затуманенным. В итоге мужчина попал к психиатру, который назначил ему антидепрессанты.

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Новые вопросы насчет своего здоровья у мужчины возникли после того, как его остановили за вождение в нетрезвом виде, хотя алкоголь он не употреблял. Впоследствии он несколько раз оказывался в больнице, в том числе после того, как упал из-за опьянения. Однако никто из врачей не верил, что мужчина не употребляет алкоголь.

Но в конце концов врачи из Ричмондского университета выяснили, что мужчина действительно не лгал — в его кале были обнаружены дрожжи Saccharomyces cerevisiae и ассоциированный с ними грибок. Причем дрожжи выявлялись в анализах и ранее, но никто из врачей не придал этому значения.

Спусковым крючком к изменению микрофлоры кишечника мог послужить прием антибиотиков в 2011 году, считают авторы работы.

Пациент получил соответствующую противогрибковую терапию и курс пробиотиков. За исключением одного рецидива, уже полтора года он живет нормальной жизнью.