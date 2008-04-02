Госдума РФ заявляет, что Голодомор не имеет признаков геноцида

Государственная дума России заявляет, что Голодомор 1932-33 годов не имеет международно установленных признаков геноцида.

Как сообщает информагентство «Росбалт», об этом сказано в заявлении Госдумы «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР», в поддержку которого высказались 370 парламентариев.

Депутаты, в частности разделяют с народами бывшего СССР скорбь «в связи с 75-летием страшной трагедии — голода 30-х годов, охватившего значительную часть территории Советского Союза, народы которого заплатили огромную цену за гигантский экономический прорыв тех лет».

В заявлении отмечается, что жертвами голода стали представители различных народов и национальностей, проживающих преимущественно в сельскохозяйственных районах СССР.

Вместе с тем российские парламентарии подчеркивают, что «нет никаких исторических свидетельств, что голод организовывался по этническому признаку». «Поэтому трагедия не может иметь международно установленных признаков геноцида и не должна быть предметом современных политических спекуляций», — заявляют в Госдуме РФ.

Отдавая дань памяти жертвам трагедии, депутаты решительно осуждают режим, пренебрегший жизнью людей ради достижения экономических и политических целей, и заявляют о неприемлемости любых попыток возрождения в государствах, ранее входивших в состав СССР, тоталитарных режимов, пренебрегающими правами и жизнью граждан.