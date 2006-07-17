Двоим украинцам, задержанным в Петербурге, огласили приговор

Украинцы, задержанные вчера в Санкт-Петербурге, осуждены к 2 и 3 суткам админареста. Еще один задержанный находится в Центре временной изоляции несовершеннолетних в ожидании суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, вчера, 16 июля, в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация) во время демонстрации антиглобалистов были задержаны двое гражданин Украины.

Задержанные были доставлены в отделение милиции №28, куда сразу прибыл консул Украины в Санкт-Петербурге.

На протяжении дня украинский консул поддерживал постоянный контакт с задержанными, организовал передачу им воды и продуктов. Жалоб от задержанных граждан Украины относительно физического влияния не поступало. Вместе с тем один из задержанных сообщил о попытках психологического давления.

При содействии Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге задержанные заключили договор с адвокатами, которые присутствовали на суде.

Вечером состоялось заседание Куйбышевского районного суда, на котором присутствовал украинский консул. Во время рассмотрения дела аргументы защитников не были приняты во внимание. Суд признал граждан Украины виновными в совершении административного нарушения и назначил им наказание в виде 2 и 3 суток пребывания под арестом. Решение суда обжаловано адвокатами.

Вечером 16 июля на Васильевском острове сотрудниками 16-го отдела милиции г. Санкт-Петербург был задержан еще один гражданин Украины, который был освобожден после составления протокола.

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан еще один несовершеннолетний гражданин Украины, который на данное время находится в Центре временной изоляции несовершеннолетних в ожидании суда.

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге поддерживает контакт с родителями задержанного, которые выехали в Санкт-Петербург. Обстоятельства задержания в настоящее время выясняются. Представитель консульства выехал в суд с целью предоставления помощи несовершеннолетнему.

Оба дела находятся на контроле в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера во время акции антиглобалистов в Санкт-Петербурге, которые выступали против проведения саммита “большой восьмерки”, были задержаны 36 человек. Из них двое граждан Украины - журналист Максим БУТКЕВИЧ и студентка Власта ПИДПАЛА.

Позже стало известно о задержании около 30 участников акции на Васильевском острове, и среди них - одного гражданина Украины.