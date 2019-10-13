Военная операция в Сирии: Трамп заявил о подготовке мощных санкций против Турции

Американский лидер отметил, что по поводу введения санкций существует "большой консенсус".

Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с конгрессменами ведет разработку пакета санкций против Турции.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Работаю с Линдси Грэмом и многими членами Конгресса, включая демократов, о том, чтобы ввести мощные санкции против Турции. Минфин готов, возможно, будут разработаны дополнительные законы", - написал Трамп.

Президент США также добавил, что по этому поводу существует большой консенсус.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 жовтня 2019 р.

Как сообщал УНИАН, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести очень жесткие санкции против Турции в связи с проведением ею военной операции в Сирии.