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Военная операция в Сирии: Трамп заявил о подготовке мощных санкций против Турции

18:33, 13 октября 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Работаю с Линдси Грэмом и многими членами Конгресса, включая демократов, о том, чтобы ввести мощные санкции против Турции. Минфин готов, возможно, будут разработаны дополнительные законы", - написал Трамп.

Президент США также добавил, что по этому поводу существует большой консенсус.

Как сообщал УНИАН, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести очень жесткие санкции против Турции в связи с проведением ею военной операции в Сирии.

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Теги: #Трамп#санкции#Турция