Война в Сирии: Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями

США введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по мирным жителям.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести очень жесткие санкции против Турции в связи с проведением ею военной операции в Сирии.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в четверг, передает Reuters.

"У нас есть один из трех вариантов: отправить тысячи военнослужащих и победить в военном отношении, нанести серьезный удар по Турции в финансовом отношении и с помощью санкций или стать посредником между Турцией и курдами", - заявил Трамп.

Он добавил, что сомневается, чтобы американский народ, хотел военного вмешательства США в ситуацию в Сирии.

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"Мы победили и покинули этот район, посмотрим, что произойдет. Мы можем предпринять что-то очень жесткое - санкции или другие финансовые меры", - отметил президент США.

В Госдепе уточнили, что США введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии. На данный момент подобные случаи зафиксированы не были.

Напомним, Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. Наземному наступлению Турции предшествовали авианалеты и артиллерийский обстрел территории, где удерживаются курдские силы.

Министерство обороны Турции заявило, что с начала операции на северо-востоке Сирии военные нанесли удары по 181 боевой цели.

По данным базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в результате ударов турецкой авиации погибли, по меньшей мере, 15 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление имеет целью создать «безопасную зону», а его цель - «курдские боевики» и члены группировки «Исламское государство» на севере Сирии.

Перед этим силы США начали вывод войск из районов, расположенных вдоль сирийской границы с Турцией. Курдские силы как союзник Штатов в регионе в борьбе с группировкой «Исламское государство» назвали вывод американских войск из северо-восточной Сирии «ударом в спину».