В Польше сегодня выбирают новый парламент

Как свидетельствуют результаты последних опросов, победу может одержать правящая партия "Право и справедливость".

В Польше сегодня проходят парламентские выборы.

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Участие в выборах могут принять около 30 млн граждан, сообщает Deutsche Welle.

Поляки выбирают 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. Избирательные участки открыты с 7 утра до 9 вечера.

Как свидетельствуют результаты последних опросов, победу может одержать правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) - ей прогнозируют поддержку от 41,7 до 46,5% избирателей. Однако пока не известно, удастся ли ей получить большинство в Сейме - для этого кандидатам необходимо занять 231 место из 460.

Правящая партия значительно опережает своих ближайших конкурентов. По результатам опросов, поддержка оппозиционного альянса "Гражданская коалиция" составляет 22-28,7% избирателей.

Также ожидается, что в Сейм пройдут Союз демократических левых сил (SLD) и Польская крестьянская партия (PSL).

"Право и справедливость" пользуется высокой поддержкой избирателей из-за массовых социальных реформ, проведенные за последние годы. Одновременно ее критикуют за слишком сильную националистическую позицию, поддержку законов, которые ограничивают свободу СМИ и независимость правосудия, а также провокацию насилия против ЛГБТ-сообщества.