Германия остановила поставку оружия Турции из-за операции в Сирии

Правительство ФРГ не будет выдавать новые разрешения на поставки военных товаров.

Правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" на севере Сирии.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, пишет Сегодня.ua со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

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"В свете турецкой наступательной операции на северо-востоке Сирии правительство ФРГ не будет выдавать новых разрешений на поставки всех военных товаров, которые Турция могла бы использовать в Сирии", — сказал министр.

С 2016 года, по словам Мааса, кабмин ФРГ придерживался строгих рамок в том, что касается экспорта вооружений в Турцию, особенно после действий турецкой армии в регионе Африн. Однако полностью Берлин не приостанавливал поставки.

За первые четыре месяца этого года Анкара получила вооружений из ФРГ на 184,1 млн евро и занимает первое место среди получателей германского оружия. В 2018 году Германия поставила Турции военные товары на 242,8 млн евро, что составляло почти треть всего германского экспорта вооружений (770,8 млн евро).

Напомним, вооруженные силы Турции ликвидировали 277 бойцов курдских формирований в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии.

Кроме того, турецкая артиллерия нанесла при обстреле города Кобани в Сирии удар по месту, которое находится недалеко от позиций американских военных. По словам источников, Вашингтон ранее потребовал от Анкары не наносить удары по ряду территорий. На некоторых из них находятся американские военные.