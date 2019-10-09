Турция на год продлила мандат на военную операцию в Сирии

Турецкие депутаты продлевают действие этого разрешения ежегодно с 2014 года.

Парламент Турции во вторник, 8 октября, ратифицировал продление на год мандата, который позволяет Анкаре проводить военные операции в Ираке и Сирии в случае угрозы безопасности.

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Об этом сообщает Associated Press.

Турецкие депутаты продлевают действие этого разрешения ежегодно с 2014 года. Срок мандата, который истекал 30 октября 2019 года, продлен до 30 октября 2020 года.

Как сообщал УНИАН, военно-воздушные силы Турции в понедельник, 7 октября, атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил (SDF), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военной операции против курдских формирований.