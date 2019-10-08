ВВС Турции ударили по базе курдов в Сирии
Военно-воздушные силы Турции в понедельник, 7 октября, атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию Сирийских демократических сил (SDF), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.
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Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
Отмечается, что удары были нанесены по району Телль-Тавиль. Сведений о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.
По информации телеканала, турецкая авиация на протяжении дня совершала интенсивные полеты над пограничной местностью и только к вечеру атаковала штаб SDF.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором начале военной операции против курдских формирований.