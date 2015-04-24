Министр финансов России дал прогноз "проедания" резервов

Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает российская служба Би-би-си.

"Если мы сейчас не оптимизируем расходы, сохраним объем ресурсного обеспечения, эти фонды можем мы за 1,5-2 года проесть. Наверное, это неправильно", — отметил Силуанов.

По словам министра, объем Резервного фонда на данный момент составляет 5,6 триллиона рублей, Фонда национального благосостояния – 4,9 триллиона рублей.

Читайте такжеПотребительские настроения россиян упали до минимума за пять летСилуанов подчеркнул, что раньше бюджет планировался, исходя из цены на нефть в районе 100 долларов за баррель.

В минувшую среду правительство обнародовало антикризисный план, предполагающий сокращение большинства категорий бюджетных расходов на 10%, а также ежегодное снижение расходов бюджета на 5% в течение трех лет.