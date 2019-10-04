The Times: Авиаудар убил десятки наемников Кремля в Ливии

Боевики из группы «Вагнер» воюют на стороне генерала режима Каддафи, который пообещал Москве отдать ливийскую нефть.

Десятки связанных с Кремлем наемников погибли в Ливии во время авиаудара. В африканской стране продолжается война. И Москва пользуется этим, пытаясь в ней закрепиться. Российские наемники воевали на стороне самопровозглашенного маршала Халифе Хафтара.

Во времена режима Муаммара Каддафи он был военным генералом, — пишет The Times. Теперь его силы поддерживает Москва. Погибшие на территории Ливии россияне были бойцами группы «Вагнер», которую контролирует состоятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Его также называют «личным поваром Владимира Путина» из-за контрактов с Кремлем по обеспечению питания.

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Источник в правительстве Великобритании сообщил The Times, что в Ливии находятся сотни российских наемников, которые обеспечивают Хафтара артиллерией, беспилотниками и логистическими возможностями. Россия отрицает любое свое военное вмешательство в Ливии. Однако, вчера стало известно, что в прошлом месяце 35 бойцов «Вагнера» погибли, когда войска признанного ООН правительства в Триполи атаковали их позиции.

Ливийские военные показали видео разбитых позиций, на котором видны личные вещи российских наемников. Среди них банковская карта на имя Вадима Бекшенева. Он командовал отрядом «Вагнера». Бойцов, раненый в результате ливийского удара, увезли в Россию. Среди них и Александр Кузнецов, которого Путин лично наградил в Кремле в 2016 году.

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Издание пишет, что российские наемники воюют на стороне Хафтара, потому что тот пообещал Кремлю контроль над ливийской нефтью, а также другими природными ресурсами в обмен на поддержку. The Times также напоминает, что наемники из группы «Вагнер» принимали участие в войне против Украины, а также в российской операции на территории Сирии. Кремль использует их в своих военных авантюрах, чтобы можно было все отрицать и сократить количество официальных жертв.