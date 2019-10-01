Россия планирует разрешить двойное гражданство для иностранцев

По мнению российских экспертов, это повысит привлекательность российского паспорта.

Власти России намерены разрешить иностранцам, которые хотят стать гражданами РФ, не отказываться от гражданства другого или других государств.

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Об этом пишет DW со ссылкой на материалы правительства, размещенные на сайте Госдумы 30 сентября.

«В перспективе реализация мероприятий миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от другого гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации», – говорится в проекте закона.

По мнению российских экспертов, это повысит привлекательность российского паспорта.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не нравится, когда «внутрироссийские дела» обсуждают еще где-то.

«Вы знаете, что нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают еще где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», – сказал он журналистам, комментируя соответствующую инициативу в ПАСЕ.