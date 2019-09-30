"Наше дело": Кремлю не нравится обсуждение разгона московских митингов в ПАСЕ

В Кремле разгоны силовиками митингов назвали исключительно их делом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не нравится, когда «внутрироссийские дела» обсуждают еще где-то.

Читайте такжеПрезидент ПАСЕ в возвращении России: Совет Европы – не место для геополитической борьбы

«Вы знаете, что нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают еще где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», – сказал он журналистам, комментируя соответствующую инициативу в ПАСЕ.

В то же время Песков утверждает, что на конструктивные вопросы члены российской делегации «всегда готовы дать конструктивные объяснения».

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи за аннексию Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России много членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.