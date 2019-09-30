USA Today: Украинский скандал смог повлиять на США так, как не смогло расследование вмешательства России

Трампу можно было устроить импичмент и за все предыдущие нарушения, но только сейчас американцы начали обращать на его поведение внимание.

Проблема работы президента в том, что каждый поступок: в прошлом и настоящем, — становится предметом проверок под микроскопом. И это может стать большой проблемой, если ваш шкаф заполнен скелетами.

В случае Дональда Трампа среди этих скелетов немало юридических угроз. Наиболее свежим примером его злоупотреблений стало сообщение информатора о том, как президент США пытался заставить лидера Украины «накопать» для него грязи на политического соперника Джо Байдена в обмен на американскую помощь, — пишет USA Today. Такое поведение Трампа может быть расценено как нарушение федеральных законов об избирательных кампаний.

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И хоть обвинения информатора в центре процесса импичмента, который запустили недавно, последнему нарушению закона со стороны американского президента предшествовала целая череда схожих поступков. Или кто-то забыл дело о подкупе порноактрисы, возбужденного прокуратурой Нью-Йорка, в котором Трамп упоминался как «Лицо 1» рядом со своим бывшим личным адвокатом? Или может из памяти исчезли многочисленные примеры преступных препятствий, нацеленных против расследования специального прокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы?

Американцам кажется, что Трамп поставил себя выше закона. Но этот статус сохраняется за ним лишь до тех пор, пока он занимает должность президента. Законодательство США запрещает выдвигать обвинения против действующего президента, но никак не защищает бывшего. Как только Трамп покинет Овальный кабинет, его могут привлечь к ответственности за все нарушения, включая ими, которые он совершил, пока занимал высшую государственную должность.

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С такой точки зрения, его единственной юридической защитой станет только устав об ограничении, который определяет сроки привлечения к ответственности. Федеральный устав определяет, что только в течение 5 лет можно обвинять в нарушениях, которые касаются финансирования предвыборных кампаний, а также разного рода препятствий. Любые преступления, которые Трамп мог совершить ранее во время выборов, не будут рассматриваться, если он покинет свою должность в 2021 году. Но чтобы избежать наказания за выплаты порноактрисе Сторми Дениалз, за увольнение директора ФБР Джеймса Коми, за приказ уволить Мюллера, ему нужно остаться еще на один президентский срок.

Если на выборах в 2020 году Трамп проигрывает, он станет легкой добычей для президента-демократа и Генпрокурора, которые привлекут его к ответственности за систематическое злоупотребление властью. Чтобы не допустить этого, действующий лидер США может пойти по уже привычному для него сценарию, который привел его к власти в 2016 году. Это означает привлечь незаконную иностранную поддержку во время выборов.

«Если время и опыт хоть чему-то нас научил о Трампе, то это тому, что он готов сжечь дом, чтобы только защитить себя самого. Как иначе объяснить его недавние усилия в Украине? Это точно то же самое преступление, которое на два года поставило его под пристальный взгляд Мюллера», - говорится в статье.

Издание добавляет, что новый украинский скандал добился того, чего Мюллер не смог. Отчет специального прокурора на 448 страницах указал на широкую закономерность коррупции. Звонок Трампа украинскому президенту – это особый «самородок» коррупции, который имеет начало и конец. Его можно очень легко понять.

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«Он идеально подошел многим американцам, которые рассматривают политику как телевизионный ситком: всего 23 минуты внимания и все», - поясняет издание.

Вместе с тем, USA Today сомневается, что импичмент состоится. Палата представителей может собрать для этого нужное количество голосов. А в Сенате республиканцы не посмеют обвинить и отстранить Трампа. Но даже по такому сценарию, поддержка импичмента в Палате представителей принесет свои выгоды. К примеру, можно будет начать кампанию с целью изменить состав Сената.

В 2016 году президентские амбиции Трампа были продиктованы нарциссизмом и жаждой. В 2020-м ему нужна защита, которую может дать лишь переизбрание. Не стоит ждать, что он сдастся без боя.