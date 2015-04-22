В России двое ветеранов вернули властям медали к 70-летию Победы в знак протеста

Они сделали это в знак протеста бездействию властей по сносу незаконно возведенной пристройки "Невский Пассаж", пишет Столица на Онего.

Двое ветеранов, проживающие в доме со скандально известной пристройкой "Невский Пассаж", сказали, что решились на такую протестную акцию, так как не могут больше находиться в этих невыносимых условиях – едкие пары, исходящие от крыши пристройки, превратили их жизнь в ад.

"Крыша как раз находится перед моими окнами, летом крыша нагревается до 44 градусов. В квартире душегубка. Вся грязь с крыши попадает в окно, невозможно открыть форточку: вонь, грязь. По крыше бегают крысы. Жена больная, неходячая. Когда крыши не было, она хоть у окошечка посидит, посмотрит на природу. Сейчас мы находимся как в тюрьме. Пять лет бьемся - и никаких сдвигов, одни обещания", - рассказывает ветеран Николай Бакинов.

По словам ветеранов, по сносу незаконно возведенной пристройки "Невский Пассаж" прошло уже 50 судов, около 10 из них республиканские, где рассматривались апелляционные жалобы, - а пристройка как стояла, так стоит. Они писали жалобы, устраивали голодовки, обращались в правительство через газету.

Читайте такжеКрымские ветераны-татары просят Путина восстановить ATR"Мы обращаемся – ответов нет, нас не слышат, – говорит ветеран Владимир Дмецов. – Губернатор два года назад взял снос нашей пристройки под личный контроль, но ситуация не поменялась – пристройка стоит. И никто не может заставить этих братьев Цмугуновых исполнить решение суда. Приставы придумывают всякие фокусы-отговорки, что найти Цмугуновых не могут, что решение суда не могут им вручить".

Высказав свою боль от беспомощности, от того, что никак не победить этот бюрократизм и бездействие властей, ветеран махнул рукой и произнес: "Видно, придется свой век доживать и задыхаться".

Помимо ветеранов к зданию правительства подошли журналисты, которые хотели пообщаться с участниками протестной акции. Люди, собравшиеся у крыльца здания правительства Карелии, вызвали негодование одного из чиновников, и он позвонил в полицию.

"Сейчас сюда приедет полиция, вы не уходите, - сказал человек, вышедший из здания правительства, - чтобы нам не пришлось за вами бегать. Устроили здесь пикет. А вы (обратился он к ветерану), пройдите со мной".

Ветеран проходить в правительство отказался, тогда сотрудник из здания правительства накинулся на журналиста и в грубой форме потребовал не снимать происходящее и попытался отобрать видеокамеру.