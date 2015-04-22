Чай и надгробия: в Екатеринбурге ветеранов пригласили отметить День Победы в похоронном доме (фото)

Один из похоронных домов Екатеринбурга (РФ) поздравил ветеранов с Днем Победы, пригласив пенсионеров выпить водки или чаю в ритуальном зале – в окружении венков со скорбными надписями и другой похоронной атрибутики.

Об этом сообщает местное издание E1.

"Нашу 83-летнюю прабабушку пригласили на праздничное чаепитие. Они у нас с такими же бабушками постоянно куда-то ездят, депутаты их поздравляют, и в этот раз собрались с пенсионерками, поехали счастливые развлечься, – рассказала изданию одна из читательниц Валентина Бордук. – А когда их привезли пить чай в ритуальный зал, они, конечно, были просто шокированы. Бабушка наша очень переживала, очень негативно ко всему этому отнеслась.

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В похоронном доме "Хэлп", которая стала инициатором акции, ничего странного в таком формате праздника не видят и уверяют, что проводят его уже шесть лет – к Родительскому дню, а в этом году объединили с празднованием 9 Мая.

Коммерческий директор компании Дмитрий Ядрышников объяснил изданию, что это была акция "Бесплатный букет пенсионеру". С 16 по 21 апреля старикам дарили букеты искусственных цветов для усопших родственников и пакет с "презентами": памяткой по похоронам и кремации с предупреждением о недобросовестных "чёрных" похоронщиках, буклетом-скидкой в 10% на памятник, иконой и маленьким календарём.

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"И у нас тут стоит несколько столов, угощаем пенсионеров чаем, кофе, конфетами, печеньем, водку или коньяк наливаем, если кто-то из старичков хочет помянуть усопших. С 16 по 21 апреля к нам пришло около 2,5 тысячи человек, в том числе 9 ветеранов и тружеников тыла. Оповещаем людей через районные собесы, организации инвалидов, информационные листовки на подъездах, статьи в газетах. Собесы интересуются, потому что им нужно для пенсионеров что-то интересное предложить", – рассказал Ядрышников.