Ветераны ВОВ: от Кишинева до Ташкента (фоторепортаж)

К 70-летию со Дня победы во Второй Мировой Войне (Великой Отечественной Войне) агентство Reuters опубликовало серию фотографий с ветеранами Красной Армии, которые живут в бывших республиках СССР.

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На снимках - ветераны из Молдовы, Украины, Беларуси, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии.

Большинству из них сейчас - 80-90 лет. Вместе с сегодняшними фотографиями показали также архивные снимки ветеранов.

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Отмечается, что более 20 миллионов жителей Советского союза погибли во время войны против нацистской Германии.