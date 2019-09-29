В торговом центре США произошла резня: полиция застрелила подозреваемого

Мужчина набросился на пятерых людей с ножом.

Сотрудники правоохранительных органов в субботу, 28 сентября, застрелили вооруженного ножом мужчину, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор штат Мэриленд.

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Об этом сообщили представители местной полиции в Twitter.

Инцидент произошел в 14:00 по местному времени (21:00 по Киеву). Пять человек получили ножевые ранения. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Все пострадавшие были доставлены в районные больницы.

Правоохранители застрелили подозреваемого. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и мотивы его нападения на посетителей магазина.

#huntvalleyincident police confirming that 5 victims suffered non life threatening stab wounds from suspect, victims transported to area hospitals. Police involved shooting, suspect deceased. More info to follow. ^SV — Baltimore County Police Department (@BaltCoPolice) September 28, 2019

Телеканал CBS отметил, что инцидент произошел в магазине алкогольных напитков.

Напомним, всего два месяца назад по США пронеслась волна эпизодов с массовыми убийствами.

Так, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате нападения на гипермаркет погибли по меньшей мере 20 человек. Полиция задержала подозреваемого – 21-летнего мужчину, который был вооружен автоматом.

Помимо стрельбы в Техасе, эпизод кровавой стрельбы произошел в городе Дейтон, штат Огайо. Там убийца открыл огонь по посетителям бара. По данным местной журналистки Молли Род, число жертв составляет 10 человек, и еще 16 - получили ранения.