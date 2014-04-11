Кернес просит вернуть украинским зрителям российские телеканалы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке во время совещания премьер-министра Арсения Яценюка с председателями ОГА, городскими головами, руководителями силовых структур и представителями промышленности восточных областей страны.

«Верните людям каналы, которые были у них в пакете и за которые они заплатили деньги, у нас везде кабельное телевидение», - сказал Кернес, объяснив это тем, что зрители привыкли смотреть различные российские сериалы и программы.

Он подчеркнул, что сегодня телевизионщикам нужно создавать побольше сюжетов, объединяющих Украину и предложил дать задание средствам массовой информации на такие тематические объединяющие программы, убрав в экранов сюжеты о сепаратизме и угрозах.

«Почему они в эфире употребляют слова ”сепаратист”, ”антитеррористическая операция”? Зачем это делать? Люди боятся. Думают, что это «Правый сектор»…А как вам сюжет – «Кто не скачет - тот москаль»? Скажите, почему этот сюжет транслируют по телевидению, этот сюжет может нас объединить? Давайте тогда – «Кто не скачет - тот жиденок», или еще что-то такое...», - сказал мэр.

Он также подчеркнул, что среди присутствующих сегодня в Донецке на совещании нет сепаратистов.

Читайте такжеПР намерена подать иск о восстановлении вещания российских телеканалов в Украине

«И сразу хотел бы, чтобы мы в этом вопросе друг друга поняли, что нет среди нас сепаратистов. И те, кто сегодня занимает определенные должности, что они делают все не для того, чтобы министр внутренних дел (Арсен Аваков - УНИАН) через Фейсбук говорил, что это сепаратисты», - отметил Кернес.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по телерадиовещанию подал иск в суд относительно соответствия украинскому законодательству программ некоторых российских телеканалов. Предлагается признать не отвечающими законам Украины, а также Европейской конвенции о трансграничном телевидении, программы ряда телеканалов, в частности “Первого канала”, “РТР-планета”, “Россия-24” и НТВ.

25 марта Окружной административный суд Киева вынес решение о временном прекращении трансляции 4 российских телеканалов в порядке обеспечения иска Нацсовета к дистрибьютору российских каналов ООО “Торсад”.

По данным заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктории Сюмар, на 27 марта, 90% украинских кабельных операторов прекратили ретрансляцию российских телеканалов.

Всего в Украине 703 провайдера программной услуги, которые имеют лицензию на трансляцию указанных российских телеканалов.