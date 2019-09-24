New York Times: А что если Трамп хочет, чтобы ему устроили импичмент?

Существует несколько причин, почему свержение может пойти на пользу действующему президенту США.

Когда речь идет об определении, когда можно устроить импичмент президенту, демократам в Конгрессе приходится работать с 200 словами в Конституции, тремя значительными историческими прецедентами, задором сторонников такого шага, напряжением в парламенте и данными опросов, которые современная политическая партия может купить.

Ничто из этого, к сожалению, не говорит им наверняка, что нужно делать, когда сомнительный президент на самом деле хочет, чтобы у него отобрали должность, — пишет New York Times. Предположение, что Дональд Трамп на самом деле хочет, чтобы ему устроили импичмент, высказал издатель The Federalist Бен Доменех. Он подметил, что угроза импичмента не сдерживает президента, а распаляет его жажду борьбы.

В своей статье в понедельник издатель напомнил о последних нескольких днях скандала, связанного с Украиной, и расценил их как месть. Цирковая атмосфера на слушаниях в Конгрессе, вынужденные выступления Джо Байдена о коррупции вместо разговоров о здравоохранении или экономике, а также подталкивание демократов в Палате представителей к решению об импичменте со стороны их разъяренных коллег и избирателей – это именно то, чего хочет Трамп.

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Издание пишет, что употребление слова «хочет» здесь может быть преувеличением. Поскольку оно предполагает стратегическую цель и постоянное стремление при психологической стабильности. Ничего из этого не касается действующего президента США. Но предположение Доменеха интересно. Кажется ли напуганным импичментом президент, которому удалось избежать обвинений в сговоре с иностранным правительством во время выборов и который через день после показаний специального прокурора Роберта Мюллера по телефону уговаривал другое иностранное правительство помочь ему на следующих выборах? Нет. Почему же Трамп настолько безразличен? Возможно, как настаивают сторонники импичмента, он думает, что у демократов кишка тонка защитить конституцию США и они слишком слабые, чтобы выступить против беззакония. Но вероятно, что он видит несколько позитивных последствий импичмента, которые стали бы подарком для его президентства и, возможно, периода после работы в Белом доме.

Во-первых, если демократы устроят импичмент, они сделают нечто очень непопулярное. Не исключено, что отрицательное отношение к такому шагу с развитием скандала, связанного с Украиной, изменится. Возможно публичные слушания принесут ряд ударов, которые усилят настроения против Трампа, убедив избирателей в необходимости провести импичмент. Но нынешняя общественная мысль – это причина, почему Трамп, кажется, хочет больше собственный импичмент, чем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Повестка дня демократов более популярна, чем республиканская. Кандидаты от демократической партии все более популярны, чем Трамп. Поэтому то, что заставит общественность видеть демократов в плохом свете, может выдаваться нынешнему президенту привлекательным.

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Во-вторых, Трамп с радостью противопоставляет свое злоупотребление властью мягкой коррумпированности своих врагов. Это аспект «трамптзма», который особенно раздражает критиков президента. Он критикует своих политических соперников за то, что они стали «продажными болотными тварями», но при этом значительно больше и вызывающе компрометирует сам себя. Но не важно, идет ли речь о влиянии «Фонда Клинтона» или о делах семьи Байдена, Трамп всегда выставляет себя более честной формой мошенничества. Он выставляет свой открытый цинизм как нечто юридически лучшее, как оправдание самообогащению. Но это совсем не так.

«Лицемерие лучше, чем откровенный порок, мелкая коррупция лучше, чем более крупная. И то, что президент, кажется, сделал, прижимая правительство Украины, значительно хуже, чем заморские дела Хантера Байдена. Но никто не должен удивляться тому, что некоторые избиратели в наши времена недоверия, раздробленности и отчаяния отдают предпочтение откровенному мошенничеству», - говорится в статье.

В-третьих, битва за импичмент даст Трампу последний шанс укрепить свою хватку на душах и репутации своих возможных республиканских преемников. Чтобы понять это утверждение, издание предлагает обратить внимание на объяснение журналиста Джонатана Ласта, почему так мало республиканских чиновников готовы порвать с Трампом несмотря на то, насколько его положение схоже с историей Ричарда Никсона.

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«Одна из причин, почему республиканцы могли убедить Никсона уйти в отставку, заключалась в том, что они знали, насколько Никсон заботился об институте Республиканской партии. Другой причиной было знание того, что Никсон уйдет и будет молчать в добровольном изгнании после президентства. Он не собирался тратить свои последние годы, критикуя Чарльза Виггинса, Барри Голдуотера и Джеральда Форда в Twitter по 15 раз на день. Ничего из этого нельзя сказать о Трампе», - объяснил Ласт.

Это не просто объясняет, почему Трамп уверен в своей способности пережить битву за импичмент, но и то, почему он ее жаждет. Он знает, что может проиграть следующие выборы. Но нет причин считать, что поражение как-то помешает ему влиять на Республиканскую партию через Twitter еще много лет. А разве существует лучший способ консолидировать власть в последний год работы его администрации, чем заставить своих преемников, всех этих молодых и светлых людей из Сената, прийти поклониться ему в последний раз?