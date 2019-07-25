Луценко и Шокин подсказали Трампу, как "утопить" главного конкурента на выборах в США - BuzzFeed

Журналисты узнали о разговорах адвоката президента США Рудольфа Джулиани и украинских силовиков Шокина и Луценко относительно компромата на Джо Байдена.

Бывший генпрокурор Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко "слили" Дональду Трампу компромат на его потенциального конкурента на президентских выборах 2020 года - демократа Джо Байдена.

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на расследование Buzzfeed Своими источниками информации журналисты назвали свидетельства посредников в общении адвоката президента США Рудольфа Джулиани и украинских силовиков Шокина и Луценко.

Такими посредниками были эмигрант из СССР Лев Парнас и его друг Игорь Фруман. В 2016 году Парнас перечислил треть миллиона долларов на кампанию Дональда Трампа.

Посредники организовали онлайн-разговор между Джулиани и Шокиным, который якобы имел компромат на Байдена. Шокину было известно о том, что сын Байдена работал в компании Burizma экс-министра экологии Николая Злочевского, где заработал 3 миллиона долларов.

ГПУ во главе с Шокиным расследовал деятельность компании, и Байден якобы попросил президента Петра Порошенко уволить Шокина, чтобы он не навредил Байденовой репутации.

В этом году в январе посредники также помогли Джулиани связаться с Луценко. На встрече в Нью-Йорке последний передал адвокату Трампа документы, которые доказывали заинтересованность посольства США в победе Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

Кроме того, Луценко рассказал Джулиани, что в 2016 году посольство США требовало от НАБУ записи "черной бухгалтерии" Партии регионов, свидетельствовавшие о перечислении "регионалами" миллионов долларов Полу Манафорту.

Манафорта, который в 2016 году возглавлял предвыборный штаб Трампа, уволили как раз после обнародования "бухгалтерии" "Партии регионов". Его приговорили к 7.5 годам тюрьмы за заговор против США, неуплату налогов и отмывание денег.

Луценко и Джулиани также встречались в Варшаве, после чего генпрокурор заявил, что передал США информацию, чтобы способствовать официальному расследованию.

Как сообщал УНИАН, ранее в гезете NYT появилась информация, что Джулиани планирует в Украине встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его провести расследования, которые бы могли дать Белому дому больше новой информации относительно вопросов, которые очень интересуют Трампа и помогли бы ему переизбраться на второй срок.

Одно из них должно касаться происхождения американского расследования о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. А другое - работы сына вице-президента США Джозефа Байдена в газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху.

New York Times пишет, что истинный мотив окружения Трампа в том, чтобы дискредитировать расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США, подорвать дело против Пола Манафорта, который оказался в тюрьме, и навредить кампании Джозефа Байдена перед тем, как он станет кандидатом от Демократической партии на выборах в 2020 году.