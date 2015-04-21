Суд приговорил экс-президента Египта к 20 годам тюрьмы

Как сообщает РИА Новости, Мурси и 14 высокопоставленным функционерам ''Братьев-мусульман'', среди которых зампредседателя партии ''Партия свобода и справедливость'' Исам Арьян, активист организации Мухаммед Бальтаги, инкриминируют подстрекательство к преднамеренному убийству и физическому насилию, повлекшему гибель шести демонстрантов и ранения сотен других во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года.

Читайте такжеВ Египте суд приговорил к смертной казни 188 исламистов

По мнению ряда египетских правоведов, обвиняемым в этих преступлениях в случае полного доказательства их вины могла грозить смертная казнь.

Напомним, ранее Генпрокуратура Египта потребовала смертной казни для экс-президента Мурси и еще 35 лидеров "Братьев-мусульман" на судебном процессе по делу о шпионаже.