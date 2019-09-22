Исландия заплатит штраф из-за провокации на "Евровидении-2019"

Во время объявления результатов, когда телекамеры снимали участников исландского группы, музыканты развернули баннеры с палестинским флагом.

Группа Hatari, которая представляла Исландию на конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле, нарушила запрет на политизацию конкурса, и теперь исландская телерадиокомпания RÚV должна заплатить штраф.

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Как сообщает Deutsche Welle, эту информацию в воскресенье, 22 сентября, информагентству dpa подтвердили в Европейском вещательном союзе (EBU). При этом там не уточнили размер денежного взыскания.

Во время объявления результатов, когда телекамеры снимали участников исландской группы, музыканты развернули баннеры с палестинским флагом. Этим они вызвали неодобрительные отзывы публики.

В дальнейшем у участников группы эти баннеры конфисковали. Регламент песенного конкурса запрещает демонстрацию политических месседжей.

Исландская группа заняла десятое место. Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Украина не участвовала в конкурсе.

Напомним, в результате Шестидневной войны в 1967 году Израиль отразил координированные удары вооруженных сил Египта, Сирии и Иордании. В итоге он оккупировал Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, а также часть Синайского полуострова. Палестинцы требуют возвращения территорий и создания государства Палестина.