Венгерские профсоюзы решили провести общенациональную забастовку

В Венгрии объявили общенациональную забастовку 10 октября из-за "невыполнения правительством своих обещаний".

Профсоюз работников государственной службы (MKKSZ) и профсоюз работников социальной сферы (SZAD) объявили общенациональную забастовку 10 октября, заявив, что правительство "не выполнило своих обещаний и обмануло работников социального сектора".

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

"В своем заявлении в пятницу профсоюза отметили, что в марте прошлого года правительство пообещало разработать план увеличения заработной платы и создать правовые условия для заключения коллективного договора для работников социального сектора", - говорится в сообщении.

Представители правительства, присутствовавшие на весенних забастовочных переговорах, пообещали выполнить свои обещания до 30 апреля и 30 июня, добавили они.

Профсоюзы заявили, что поскольку правительство "не сдержало ни срока, ни выполнило никаких своих обещаний", они продолжат забастовку, прекращенную еще в марте.

После забастовки 14 марта руководитель MKKSZ Эржебет Борос заявила, что около 7500 государственных служащих присоединились к прекращению работы, большинство - работники местных советов.