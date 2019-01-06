Тысячи людей в Венгрии протестовали против "рабского закона"

Субботнюю акцию протеста организовали оппозиционные партии, профсоюзы и общественные группы.

Около 10 тысяч венгров вышли в субботу на акцию протеста против изменений в трудовое законодательство страны - так называемого "рабского закона" - и политики правительства во главе с Виктором Орбаном.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что субботнюю акцию протеста организовали оппозиционные партии, профсоюзы и общественные группы.

"Несмотря на снегопад, протестующие прошли по центру города от площади Героев к зданию парламента.

Некоторые участники несли плакаты и размещали в соцсетях посты с призывами к "национальной забастовке", - говорится в сообщении.

Глава профсоюза металлургов Vasas Золтан Мукси заявил, что некоторые из основных профсоюзных групп могут прибегнуть к забастовке, если правительство не сядет с ними за стол переговоров.

Кроме "рабского закона", протестующие критикуют заангажированное освещение событий со стороны государственного телерадиовещания и коррупцию в правительстве.