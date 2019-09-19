Шаман для "демона" в Кремле: как Александр Габышев планировал выгонять Путина (видео)

В России задержали знаменитого шамана, который шел из далекой Якутии изгонять "демона" Путина из Кремля.

В Бурятии похитили шамана, который шел из Якутии в Москву выгонять Путина из Кремля. Силовики в масках на автобусах посреди ночи вывезли его в неизвестном направлении .

Александр Габышев планировал пройти около 5 тысяч километров. Он шел вдоль автомобильных трасс и ночевал в самодельном шатре. Шамана подкармливали водители и местные жители.

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Начал свою дорогу шаман в одиночестве, но вскоре к нему стали присоединяться последователи. Муж считает Путина «демоном».

Он собирается провести на Красной площади особый ритуал, чтобы загнать Путина в ад. Пропутинские шаманы из Бурятии требовали от Габышева отречься от своих планов. А в Улан-Удэ произошли столкновения с силовиками из-за его визита.

Шаман планировал дойти до Кремля 2021 года, однако не прошел и половины пути.