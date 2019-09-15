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В Нью-Джерси на побережье океана обрушилось здание, пострадали более 20 человек

14:32, 15 сентября 2019
Мир
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Дом рухнул накануне вечером / СNN

Как сообщает CNN, обвал произошел накануне вечером.

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Всех, кроме одного пострадавшего, сначала доставили в региональный медицинский центр в Кейп-Мэй. 11-х из них после оказания медицинской помощи выписали домой, среди них трое детей.

Одного пострадавшего вертолетом доставили в травматологический центр, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам очевидцев, в одном из домов в момент взрыва проводились ремонтные работы.

Вайлдвуд - город с населением около 5 тыс. человек расположен на побережье Атлантического океана.

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Теги: #США#Нью-Джерси