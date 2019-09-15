В США муж подарил жене кольцо из человеческой кости

Кольцо вырезано вручную из кости человека в Великобритании.

Жительница американского штата Северная Каролина Бриттани Рассел (Brittany Russell) получила в подарок от мужа кольцо из человеческой кости.

По словам Рассел, кольцо вырезано вручную из кости человека в Великобритании. Девушка опубликовала фото с украшением в соцсети. Об этом сообщает The Daily Mail.

Некоторые пользователи заметили, что предмет сочетается с внешним видом американки, особенно с ее татуировками и тоннелями в ушах. Большинство же отрицательно отреагировали.

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«Это же страшно грустно. То, что кто-то берет то единственное, что осталось от мертвого человека, единственное подтверждение, что он жил на Земле, и превращает в чертово украшение — это неуважение. Мне стыдно за тебя, автор», — сказал один из подписчиков.

Известно, что в США разрешена купля-продажа человеческих костей.