В Литве начались международные маневры НАТО "Огненный гром"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

В маневрах, которые проводятся на двух полигонах - под Клайпедой и в Пабраде, задействовано около 450 военнослужащих из Литвы, Польши, Португалии и США.

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Как отметило Минобороны, с каждым годом в учениях "Огненный гром", которые проводятся уже в третий раз, принимают участие все больше союзников по НАТО.

В Литву доставлены четыре самоходные пушки. Экипаж гаубиц Paladin девятого поколения (дальность огня - до 30 км) состоит из шести человек - командира, наводчика, помощника наводчика, механика-водителя и двух заряжающих.

Учения продлятся до 24 апреля.