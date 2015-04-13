В Литве начались международные маневры НАТО "Огненный гром"
11:20, 13 апреля 2015Мир
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В Литве начались международные маневры НАТО "Огненный гром" (Fire Thunder) с участием самоходных 155-миллиметровых гаубиц ВС США Paladin M109A6.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Литвы.
В маневрах, которые проводятся на двух полигонах - под Клайпедой и в Пабраде, задействовано около 450 военнослужащих из Литвы, Польши, Португалии и США.
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Как отметило Минобороны, с каждым годом в учениях "Огненный гром", которые проводятся уже в третий раз, принимают участие все больше союзников по НАТО.
В Литву доставлены четыре самоходные пушки. Экипаж гаубиц Paladin девятого поколения (дальность огня - до 30 км) состоит из шести человек - командира, наводчика, помощника наводчика, механика-водителя и двух заряжающих.
Учения продлятся до 24 апреля.
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