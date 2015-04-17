В ООН показали доказательства применения в Сирии химического оружия

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Документальные кадры показывают четверых погибших детей младше четырех лет. Сирийский врач, пытавшийся спасти их в больнице в провинции Идлиб, говорит, что это не единичные случаи отравления газом за последний месяц.

Читайте такжеБолее 300 иракских военных погибли при химатаке боевиков "Исламского государства"

Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что лишь у правительственных сил в Сирии есть возможность применять химическое оружие.

Президент Сирии Башар Асад ранее отвергал обвинения в использовании хлорина в войне.