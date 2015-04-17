В ООН показали доказательства применения в Сирии химического оружия
11:29, 17 апреля 2015Мир
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В Совете Безопасности ООН были продемонстрированы свидетельства применения отравляющего газа хлорина в Сирии.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Документальные кадры показывают четверых погибших детей младше четырех лет. Сирийский врач, пытавшийся спасти их в больнице в провинции Идлиб, говорит, что это не единичные случаи отравления газом за последний месяц.
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Представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что лишь у правительственных сил в Сирии есть возможность применять химическое оружие.
Президент Сирии Башар Асад ранее отвергал обвинения в использовании хлорина в войне.
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