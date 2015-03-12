"Исламское государство" применило химическое оружие в Ираке - СМИ

Отмечается, что, по данным иракских властей, небольшое количество этого вещества использовалось при создании мин, которые затем применялись против иракской армии во время ее наступления на Тикрит, передает Русская служба Би-би-си.

"На видеозаписях, которые иракские саперы показали журналистам Би-Би-Си, видно, как во время подрыва боеприпасов поднимались облака оранжевого цвета. Причем объемы ядовитых веществ в минах были незначительные, они не могли привести к смерти солдат на открытом воздухе", - сказано в сообщении.

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Эксперты считают, что задачей джихадистов было, скорее, произвести психологическое впечатление на противника.

Ранее УНИАН сообщал, что боевики ИД убили более 40 жителей города Ракка в Сирии.