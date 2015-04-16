Штайнмайер: Германия несет ответственность за безопасность стран Балтии

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший с визитом в Финляндию, пишет финское издание Yle. Он подчеркнул, что хорошо понимает страх стран Балтии перед военной угрозой со стороны России.

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По словам главы немецкого МИДа, в состав отрядов быстрого реагирования также входят немецкие военные, которые в настоящее время проходят подготовку в Мюнстере.

Кроме того, по его словам, Германия помогает патрулировать воздушное пространство над Балтикой. "Думаю, мы наиболее включены в процесс обеспечения безопасности этих стран", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кроме этого, немецкий министр затронул тему конфликта в Украине, подчеркнув, что трудно было себе представить насильственное перекраивание границ в Европе после Второй мировой войны.