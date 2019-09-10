Имел доступ к Путину: появились подробности об агенте ЦРУ в Кремле - NYT

В конце 2016 году в ЦРУ начали беспокоиться за безопасность своего источника и решили вывезти его из России.

Завербованный в России агент, которого спецслужбы США вывезли из страны в 2017 году, помог в расследовании вмешательства в выборы.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает НВ.

По данным издания, американские спецслужбы завербовали российского чиновника среднего звена десятилетия назад и осторожно обрабатывали, пока он строил карьеру. В итоге он получил доступ в Кремль.

Информатор сыграл важную роль в выводах разведки США о роли президента РФ Владимира Путина во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. В 2017 году разведка опубликовала доклад, в котором российского президента назвали ответственным за вмешательство.

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По словам собеседников издания, информатор не входил в число приближенных Путина, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля.

Его данные были настолько важными, но в то же время спорными, что в 2016 году в ЦРУ решили провести полную проверку всей полученной от источника информации.

В конце 2016 году в ЦРУ начали беспокоиться за безопасность своего источника, и в результате ведомство решило вывезти его из России. Сначала информатор отказался, сославшись на беспокойство за семью, чем вызвал у американской контрразведки сомнения в достоверности его данных. Два собеседника издания из числа бывших чиновников заявили, что у них были другие причины полагать, что информатор является двойным агентом.

Спустя несколько месяцев, после давления ЦРУ и интереса со стороны СМИ, информатор все-таки согласился уехать.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году спецслужбы США тайно вывезли из России информатора самого высокого уровня в местной власти, потому что опасались, что президент Дональд Трамп мог выдать россиянам секретную информацию, которая разоблачит шпиона.