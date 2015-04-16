СМИ: В России задержали главу Гослесслужбы Забайкалья

В Чите задержан руководитель Гослесслужбы Забайкальского края Руслан Балагур, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело.

Его обвиняют в халатности в вопросе борьбы с пожарами в регионе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Балагур задержан. Обстоятельства его задержания пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.

Накануне прокуратура края сообщила о возбуждении уголовного дела против и.о. руководителя Гослесслужбы края и некоторых должностных лиц правительства региона, ответственных за тушение пожаров, предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Всего за трое суток в регионе из-за природных пожаров возбуждено 25 уголовных дел.