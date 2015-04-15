СМИ сообщили о фактах занижения площадей пожаров в Забайкалье

«В ходе работы оперативного штаба отмечен факт расхождения данных о площадях, пройденных лесными пожарами по данным региональных диспетчерских служб и ИСДМ-Рослесхоз на 17,9 тысячи гектаров в Амурской области и на 40,6 тысячи гектаров в Забайкальском крае. Органам исполнительной власти в области лесных отношений поручено устранить факты расхождения площадей», — уточнили в пресс-службе ведомства, сообщает chita.ru.

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По последним данным, на территории Забайкальского края действует 112 лесных пожара на общей площади 56,6 тысячи гектаров. Пожары зарегистрированы в 22 муниципальных районах края. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Читинском районе. На тушении работает более 2 тысяч человек и 460 единиц техники.

Рослесхоз дополнительно направил в Забайкальский край 100 работников ФБУ «Авиалесоохрана».Таким образом, численность пожарных федеральной «Авиалесоохраны», работающих на ликвидации крупных лесных пожаров в Читинском районе Забайкальского края, за минувшие сутки увеличилась со 145 до 245 человек.

Силами «Авиалесоохраны» и региональных лесопожарных служб ликвидирован 21 лесной пожар. На патрулировании лесного фонда Забайкальского края 15 апреля задействовано 200 групп из 400 человек. Возбуждено четыре уголовных дела по фактам возникновения лесных пожаров, отметили в Минприроды России.