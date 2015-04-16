Депутатам Госдумы из-за санкций "рекомендуют" отдыхать исключительно в России

Большинство фракций Государственной думы РФ намерены в предстоящее лето поддержать прошлогодний тренд по патриотическому отдыху в пределах России - негласные рекомендации и советы коллегам об отдыхе внутри РФ накануне лета уже прозвучали во фракциях «Единой России» и «Справедливой России», пишут "Известия".

Во фракции КПРФ в Госдуме также намерены призвать своих однопартийцев обратить взоры к российской природе во время летнего отдыха. В ЛДПР же считают, что каждый сам волен выбирать, где ему лучше отдыхается.

Читайте такжеDie Welt: Почему россияне предпочитают отдыхать в своей собственной странеЗаконодатели отмечают, что туристический сервис внутри страны становится всё более качественным, после аннексии Крыма появились сотни километров новых пляжей, а цены на отдых становятся всё более демократичными. Тенденция российских законодателей к внутреннему отдыху возникла в прошлом году на фоне обострения отношений с США и ЕС, а также внесения ряда федеральных парламентариев в списки персон нон грата западных стран.

В отличии от «эсеров», единороссов и коммунистов в ЛДПР скептически смотрят на призывы отдыхать внутри России, как и на разговоры о том, что ограничение отдыха парламентариев Россией как-то существенно поможет туристической отрасли.

"...Если мы скажем депутатам: «Езжайте только в Крым!» — неужели это значительно поднимет экономику региона? Нет. А с учетом того, что парламентарии — такие же люди, мы не можем и не имеем права вмешиваться в личную жизнь депутата и рекомендовать им места провождения их законного отпуска", — считает член ЛДПР и зампред Госдумы Игорь Лебедев.