В Индии призвали стерилизовать христиан и мусульман
02:37, 16 апреля 2015Мир
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Представители ультраправой партии "Шив сена" выступили с призывом стерилизовать христиан и мусульман, которые проживают на территории Индии
REUTERS
Вице-президент партии "Хинду Маха Сабха" Садхви Дива Тхакур заявила, что увеличение количества христиан и мусульман грозит индуистам, пишет Lenta.ru.
По словам членов "Шив сена", стерилизацию необходимо рассматривать как элемент планирования семьи.
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"Это позволит представителям этих конфессий не только прокормить своих детей, но и дать им образование", - считают они.
Сейчас в Индии проживают 170 миллионов мусульман, 24 млн христиан и 968 млн индуистов. Численность населения страны составляет 1 миллиард 210 миллионов человек.
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