Лояльные к Турции силы в Сирии заявили об убийстве нескольких военных России

Российские СМИ тоже пишут о гибели троих российских солдат на сирийской территории.

В Сирии группа «Национальный освободительный фронт», которую поддерживает Турция, завила об убийстве или ранении нескольких бойцов спецназа России. Стычка произошла на востоке провинции Идлиб на этой неделе.

Как сообщает сайт Al-Masdar, лояльный к режиму диктатора Сирии Башара Асада, расправа над российскими военными произошла, когда они пытались проникнуть в тыл оппозиционного отряда вблизи города Ааджаз на востоке сирийской провинции.

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Однако, бойцы «Национального освободительного фронта» сообщили, что успешно устроили засаду и не позволили российским военным проникнуть на подконтрольную им территорию. Al-Masdar также сообщает, что активисты оппозиции Сирии пишут в социальных сетях о гибели по меньшей мере девяти российских военных.

Тем временем, российские СМИ сообщают о гибели троих. В частности, об этом пишет сайт «Ведомости» со ссылкой на «военно-дипломатический источник». По информации российского сайта, группа из восьми солдат двигалась к опорному пункту «не пересекая линию конфликта». Однако, за 30 метров произошли два взрыва мин ОЗМ-72. Осколки убили троих россиян, а еще двоих сильно ранили. Официального подтверждения этих событий пока нет.

Напомним, что в провинции Идлиб в последнее время наблюдается напряженная ситуация. Недавно ВВС Сирии похвастались, что сбросили бомбы на колонну войск Турции, которая передвигалась в Идлибе. Правда, пропаганда Асада подала это как случайный инцидент. Тем временем, издание Al-Jazeera сообщало, что удар на самом деле был осуществлен самолетами России. А в заявлении Министерство обороны Турции тоже намекнуло России на то, что она "не выполняет договоренности" с Анкарой по Сирии.