ВВС Сирии похвастались сброшенными бомбами на колону военных Турции в Идлибе (видео)

В Анкаре осудили авиаудар и указали на то, что он противоречит договоренностям с Россией относительно сотрудничества в сирийском вопросе.

В Сирии военная авиация режима Башара Асада устроила бомбардировку в части провинции Идлиб, через которую проходила колонна армии Турции.

Как сообщает пропагандистский источник режима Al-Masdar, удар проводился на «территории боевиков» и «чуть не зацепил турецкий военный конвой».

При этом, издание, лояльное к режиму Асада опубликовало видео, на котором видно пыль от взрывов позади колонны турецкой военной техники.

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В свою очередь, катарское издание Al-Jazeera пишет, что авиаудар был нанесен самолетами России. При этом, указано, что турецкую колонну военной техники сопровождали бойцы сирийских отрядов, которых поддерживает Турция. Один такой боец погиб, еще несколько получили ранения.

Сирийское государственное информационное агентство Sana сообщило, что турецкие войска вошли в город Хан-Шейхун, чтобы «помочь вооруженным группам боевиков воевать против правительства». При этом, издание осудило этот турецкий шаг как «акт агрессии».

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Тем временем, Министерство обороны Турции осудило авиаудар по своей военной колонне, добавив, что из-за этого погибли трое мирных сирийцев. А еще 12 – получили ранения. Турецкая сторона не указывает, чьи именно самолеты нанесли удар. Однако, в своем заявлении Минобороны Турции подчеркивают, что это противоречит договоренностям с Россией.

«Анкара решительно осуждает атаку на конвой Вооруженных сил Турции в «зоне деэскалации», которая противоречит договоренностям и духу сотрудничества с Россией по Сирии», - цитирует заявление турецкого ведомства информагентство Anadolu.