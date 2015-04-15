Россияне спасались от пожаров в Забайкалье через пламя на трассе и на горящих машинах (видео)

Во время эвакуации людям приходилось в буквальном смысле пробираться прямо сквозь огонь, который подступил к самой дороге. Машины ехали с включенными аварийными огнями – видимость на дороге была практически нулевая.

При этом температура воздуха была настолько высокой, а огонь был так близко, что раскаленные машины загорались прямо на ходу.

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Ранее сообщалось, что распространение лесных пожаров в Забайкальском крае началось еще в марте, однако к середине апреля шквальный ветер позволил огню перекинуться на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах региона.

По последним данным краевой администрации, всего пострадали свыше 21 тысячи человек, были уничтожены почти 500 жилых домов и дачных построек. На всей территории края действует режим чрезвычайной ситуации.