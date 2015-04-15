Из-за масштабных пожаров в Забайкалье пострадали более 21 тысячи человек

В Забайкальском крае в период с 13 апреля пожарами уничтожено 203 жилых и 284 дачных дома. Количество пострадавших от пожара превысило 21 тысячу человек.

Об этом на заседании КЧС в администрации Читинского района сообщил губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, передает Zabmedia.

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"У нас по состоянию на 15 апреля на территории края в непосредственной близости населенных пунктов пожары отсутствуют. Тем не менее, ситуация остается сложной. Для ликвидации последствий пожаров и на борьбу с огнем начали активно выделять резервные средства региона. Подготовлены необходимые документы для обращения за выделением средств из резервного фонда Федерации", - отметил Ильковский.

На КЧС также пояснили, что больше всего от огня пострадал читинский район, но сейчас все пожары в населенных пунктах ликвидированы.

По словам главного государственного инспектора России по пожарному надзору МЧС России Бориса Борзова, на территории края действуют 112 очагов пожара. Более 70 из них крупные.