Из-за масштабных пожаров в Забайкалье пострадали более 21 тысячи человек

07:18, 15 апреля 2015
Мир
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На КЧС также пояснили, что больше всего от огня пострадал читинский район, но сейчас все пожары в населенных пунктах ликвидированы.

Забайкалье / foto.chita.ru

В Забайкальском крае в период с 13 апреля пожарами уничтожено 203 жилых и 284 дачных дома. Количество пострадавших от пожара превысило 21 тысячу человек.

Об этом на заседании КЧС в администрации Читинского района сообщил губернатор Забайкальского края Константин Ильковский, передает Zabmedia.

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"У нас по состоянию на 15 апреля на территории края в непосредственной близости населенных пунктов пожары отсутствуют. Тем не менее, ситуация остается сложной. Для ликвидации последствий пожаров и на борьбу с огнем начали активно выделять резервные средства региона. Подготовлены необходимые документы для обращения за выделением средств из резервного фонда Федерации",  - отметил Ильковский. 

На КЧС также пояснили, что больше всего от огня пострадал читинский район, но сейчас все пожары в населенных пунктах ликвидированы.

По словам главного государственного инспектора России по пожарному надзору МЧС России Бориса Борзова, на территории края действуют 112 очагов пожара. Более 70 из них крупные.

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