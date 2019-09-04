Россия выплатила свой двухлетний долг Совету Европы

Генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд убеждает, что уплата долга не была причиной возврата РФ в организацию.

Россия оплатила свой долг за 2017-2018 годы по взносам в бюджет Совета Европы.

Об этом сообщил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью швейцарским СМИ, передает Европейская правда.

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"Россия только что полностью выплатила свои невыплаченные взносы. Это радует", – сказал Ягланд.

По словам Ягланда, уплата долга не была причиной возвращения России в роли полноправного члена Совета Европы. Они лишь "хотели иметь возможность отстаивать интересы русских в России".

В то же время другой представитель ПАСЕ Даниэль Хольтген подтвердил российским СМИ выплату 97% суммы задолженности.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, действовавший в ПАСЕ до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.