Совет Европы после разгона акции протеста в Москве призвал Россию уважать европейские стандарты

Президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье выразила обеспокоенность "несоизмеримой реакцией полиции на демонстрацию".

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье выступили с критическими заявлениями в отношении России в связи с массовыми задержаниями и разгоном несанкционированного митинга в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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Генсек СЕ заявил, что с беспокойством следил за последними событиями накануне выборов в Москве, в частности за тем, что оппозиционные кандидаты не смогли выдвинуть свои кандидатуры. Ягланд подчеркнул, что намерен обсудить это с главой российского ЦИК Эллой Памфиловой.

Он отдельно напомнил России о ее обязательствах как государства-члена Совета Европы.

"Все законные кандидаты должны быть допущены к участию в выборах, свободные и честные выборы должны быть гарантированными. Как государство-член Совета Европы Россия должна уважать европейские стандарты в избирательном процессе", - отметил Ягланд.

Президент ПАСЕ Лилиан-Мори Паскье со своей стороны выразила обеспокоенность массовыми арестами демонстрантов и "несоизмеримой реакцией полиции на демонстрацию".

"Свобода слова и свобода собраний являются необходимыми условиями демократии. Во всех государствах-членах Совета Европы и в целом в любом открытом, демократическом и плюралистическом обществе все мнения, в том числе критические к власти, должны высказываться свободно", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму полиция задержала более тысячи человек, ОМОН начал разгон акции.