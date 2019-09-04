цей матеріал доступний українською

Обнаружены тела пилотов разбившегося российского штурмовика

13:44, 04 сентября 2019
Мир
294 0
Штурмовик разбился 3 сентября в Ставрополье / фото: BAZA

Об этом сообщил источник «Известий».

По его данным, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По данным Telegram-канала Baza, тела майора Юрия Борцова и капитана Артема Лычева обнаружили в заполненной обломками трехметровой воронке, образовавшейся на месте крушения.

В связи с этим достать их пока не удалось.

Как сообщал УНИАН, в Ставрополье на Северном Кавказе разбился штурмовик Су-25УБ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#авиакатастрофа