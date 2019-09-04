Обнаружены тела пилотов разбившегося российского штурмовика
13:44, 04 сентября 2019Мир
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По данным СМИ, тела пилотов достать пока не удалось.
Штурмовик разбился 3 сентября в Ставрополье / фото: BAZA
Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Об этом сообщил источник «Известий».
По его данным, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официального подтверждения этой информации пока нет.
По данным Telegram-канала Baza, тела майора Юрия Борцова и капитана Артема Лычева обнаружили в заполненной обломками трехметровой воронке, образовавшейся на месте крушения.
В связи с этим достать их пока не удалось.
Как сообщал УНИАН, в Ставрополье на Северном Кавказе разбился штурмовик Су-25УБ.
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