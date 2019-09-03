В настоящее время спасатели ищут двух летчиков.

В Ставрополье на Северном Кавказе разбился штурмовик Су-25УБ.

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Об этом сообщает российского агентство ТАСС, ссылаясь Минобороны РФ.

"3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сообщили в военном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 16 августа во Львовской области во время взлета упал вертолет. На борту вертолета находились два члена экипажа. В результате происшествия травмированных нет, возгорание не произошло. По факту падения вертолета проводится проверка.