Парламент Британии может отсрочить Brexit

Члены Палаты общин британского парламента решили рассмотреть законопроект, содержащий возможность переноса даты Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже пригрозил досрочными выборами.

Палата общин парламента Великобритании наделила себя правом определить повестку дня во время заседания в среду, 4 сентября. В целом во время голосования накануне 328 законодателей поддержали это решение парламента, в том числе 21 член Консервативной партии. Против этого приняли высказался 301 депутат, передает DW.

Таким образом британские законодатели смогут рассмотреть законопроект, содержащий возможность переноса даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС - так называемый Brexit - на более поздний срок. Кроме того, этот законопроект в случае принятия сможет вызвать даже блокировки выхода Великобритании из сообщества, если не будет соглашения с Брюсселем. Этот шаг нижней палаты британского парламента ознаменовал первое поражение правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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К этому привела потеря Джонсоном во вторник, 3 сентября, рабочего большинства в парламенте перед ключевым голосованием по Brexit в Палате общин. Как сообщалось, депутат от Консервативной партии Филипп Ли присоединился к фракции либерал-демократов (ЛД), которые отстаивают проевропейские позиции.

Кроме того, среди тех, кто проголосовал против планов премьер-министра, были бывший канцлер казначейства Филип Хэммонд, а также внук Уинстона Черчилля Николас Сомс. На такой демарш некоторых однопартийцев руководство тори отреагировало угрозами исключить мятежников из рядов партии и фракции.

Сразу после голосования Борис Джонсон объявил, что если на следующий день депутаты примут законопроект против жесткого Brexit, который запретит Лондону покидать Евросоюз без соответствующих договоренностей с Брюсселем, он будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов. Для этого главе правительства нужна поддержка двух третей членов Палаты общин. Напомним, что ранее Джонсон уверял, что пока не планирует объявлять внеочередные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия с депутатами британского парламента.

Также, выступая перед депутатами британского парламента, Джонсон заявил, что хочет вернуться из следующего саммита ЕС с соглашением, которое законодатели смогут "изучить и одобрить". По мнению премьера, шансы на такое соглашение в последние недели "выросли", а правительство "наращивает" темпы переговоров с Брюсселем. При этом он попросил парламентариев не утверждать такую новую законодательную инициативу. "Если это произойдет, весь прогресс, которого мы достигли, обесценится... Этот шаг уничтожит любые шансы на переговоры", - заверил глава британского кабинета министров.