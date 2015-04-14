Лесные пожары из России перекинулись на территорию Китая - СМИ
20:47, 14 апреля 2015Мир
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Лесные пожары, которые начались в России, перекинулись на территорию автономного региона Внутренняя Монголия на севере Китая.
REUTERS
Как сообщает агентство "Синьхуа", из-за пожара уничтожены около 85 жилых строений, сгорели 50 автомобилей.
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Экономический ущерб оценивается примерно в 20 млн юаней ($3,2 млн). Более 660 пожарных участвуют в тушении огня.
Информация о пострадавших пока не поступала, сообщает LB.ua.
В то же время, Гослесслужба Забайкальского края опровергла информацию о том, что бушующие в России лесные пожары перекинулись на территорию Китая, сообщает РИА Новости.
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