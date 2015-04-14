Лесные пожары из России перекинулись на территорию Китая - СМИ

Как сообщает агентство "Синьхуа", из-за пожара уничтожены около 85 жилых строений, сгорели 50 автомобилей.

Читайте такжеПожары в Забайкалье становятся сильнее, МЧС России подключило дополнительную авиацию

Экономический ущерб оценивается примерно в 20 млн юаней ($3,2 млн). Более 660 пожарных участвуют в тушении огня.

Информация о пострадавших пока не поступала, сообщает LB.ua.

В то же время, Гослесслужба Забайкальского края опровергла информацию о том, что бушующие в России лесные пожары перекинулись на территорию Китая, сообщает РИА Новости.