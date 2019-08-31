В США заговорили об усилении санкций против России

Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против Российской Федерации.

Сегодня, 31 августа, в Варшаве после встречи с украинскими и польскими политиками министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон, скорее всего, продолжит усиливать санкции против Российской Федерации.

Как сообщает Reuters, Пэрри имел в виду санкции, которые были введены США после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

Напомним, 31 августа Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

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В Варшаве уже состоялась официальная встреча главы украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой. Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

1 сентября Зеленский примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами стран, которые будут принимать в них участие.